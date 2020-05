Alleniamoci insieme: Pilates focus glutei

Bentornati nella nostra rubrica #mobiliefelici.

Oggi andremo ad allenare una parte molto importante e solitamente richiesta in ogni allenamento, per le donne, e non solo!

Il gluteo. Ma tu lo sai che i muscoli glutei sono ben 3? Si, abbiamo il grande gluteo, il medio gluteo e il piccolo gluteo. Il grande gluteo è il muscolo più forte e potente del corpo, e ci aiuta ad estendere e ruotare internamente l’anca.

Attenzione!! I glutei possono soffrire di amnesia, esattamente come l’amnesia che tutti conoscete. Se passate molte ore seduti, o siete delle persone sedentarie i vostri glutei potrebbero non essere in grado di attivarsi in maniera corretta a discapito di altre strutture anatomiche che si dovranno sobbarcare il lavoro che non viene svolto al posto loro.

Consiglio, se sei obbligato a stare sedute molte ore, ogni 30 minuti alzati e siediti per qualche volta!