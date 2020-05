Un uomo di circa 40 anni è stato elitrasportato, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, verso le 14, in via Magenta ad Inveruno. Ad entrare in collisione sono state una Fiat Punto grigia guidata da un ragazzo e lo scooter di grosse dimensioni condotto dal 40enne. L’uomo in scooter è stato sbalzato per alcuni metri e ha riportato gravi traumi in diverse parti del corpo. I soccorsi sono scattati immediatamente portando sul posto un equipaggio della Croce Bianca di Magenta, l’eliambulanza e i vigili del fuoco volontari di Inveruno per la messa in sicurezza della zona. Il ferito è stato sottoposto ai primi trattamenti su posto, stabilizzato ed elitrasportato al Niguarda in codice rosso.

Inveruno: incidente in via Magenta, 40enne elitrasportato al niguarda