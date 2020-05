Domani a Milano (forse) la manifestazione degli ambulanti, il raduno in Piazza della Scala

Il raduno (previsto) dovrebbe essere alle ore 10 in Piazza della Scala, rigorosamente a piedi, perchè (per ora)non e stato concesso l’uso dei furgoni, che sono i mezzi di lavoro degli ambulanti e la manifestazione non ancora autorizzato.

Stiamo sul vago, perchè nel momento in cui scriviamo, sembrerebbe in corso ancora la trattativa tra Regione Lmbardia e ambulanti, se autorizzare la manifestazione oppure no, decretanto l’apertura totale dei mercati.

un ambulante ci dice: “è possibile, domenica alle 15, non sapere ancora cosa si farà domani mattina?, ho il disgusto delle istituzioni“

di contro… il messaggio che gira nelle chat dedicate all’evento carica gli ambulanti: “SIGNORI SIAMO PREPARATISSIMI…DOBBIAMO ESSERE RICEVUTI E PORTARE LE NOSTRE ISTANZE PER TORNARE IN POSSESSO DEL NOSTRO LAVORO, DELLE NOSTRE VITE, DELLA NOSTRA DIGNITÀ!“

Una domanda mi viene: “ma dov’è la tanto decantata eccellenza lombarda?”