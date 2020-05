TURBIGO. Nel clima di precarietà creato dal Covid, si registra anche il pensionamento della Giuseppina, la storica bibliotecaria sempre cortese e gentile con tutti. Era il presidio delle attività culturali che si svolgevano in paese. Noi, che la conosciamo da tempo, la ringraziamo per la disponibilità sempre manifestata (anche nella consultazione dell’Archivio Civico) e le facciamo i migliori auguri

FOTO La Giuseppina (a sinistra) con la scrittrice Tecla Massarotti Longoni in Biblioteca