Nuovi orari di apertura al pubblico per gli Uffici Comunali corbettesi

La risposta del Comune di Corbetta alla pandemia scatenata dal Coronavirus passa anche da un “restyling” degli orari di lavoro e di accesso agli Uffici Comunali.

Orario di lavoro esteso dalle 8 alle 18 tutti i giorni, sabato mattina apertura al pubblico di tutti gli uffici, così come due pomeriggi e il martedì nella pausa pranzo, smartworking, tecnologia e maggiore sicurezza.

“Abbiamo lavorato – spiega il Sindaco Marco Ballarini – per migliorare e garantire alla cittadinanza un orario con maggiore accessibilità e flessibilità aprendo tutti gli uffici comunali, anche quelli che normalmente fino a prima del lockdown erano chiusi, anche il sabato dalle 9.30 alle 12.00. In questo modo garantiamo ai cittadini che, in questa fase 2, riprenderanno il lavoro, l’accesso ai servizi comunali senza la necessità di prendere ulteriori permessi lavorativi”.

Tutti gli uffici comunali, sia quelli di via Cattaneo che quelli di via Roma, Biblioteca Comunale, sono stati sanificati e si è provveduto a installare barriere in plexiglass e distributori di disinfettante per mani.

“Sarà possibile accedere agli uffici in totale sicurezza e solo su appuntamento, in questo modo – conclude il sindaco Ballarini – eviteremo la creazione di code o assembramenti, ogni utente sarà sottoposto alla misurazione della temperatura prima di entrare negli uffici e sarà richiesta la compilazione di un’autocertificazione