Vigili del Fuoco di Magenta e Milano impegnati per sanificare gli ambienti esterni delle chiese della città. Il lavoro è cominciato fin da questa mattina con l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% come prevedono le disposizioni ministeriali. Il tutto su richiesta del parroco don Giuseppe Marinoni. Da lunedì vengono celebrate le sante messe, ma sarà domani, domenica, la grande prova del nove. I volontari sono pronti ad accogliere i fedeli indicando loro dove potranno sedersi. Abbiamo già riportato le varie prescrizioni che occorre tenere in questo periodo ben spiegate dagli stessi volontari in un video. Le panche all’interno della basilica di San Martino sono contrassegnate con un cerchio che indica il puto in cui ci si dovrà sedere per mantenere il necessario distanziamento. Non ci sarà lo scambio della pace con la stretta di mano, ma solo con uno sguardo. Chi vorrà partecipare alla comunione dovrà semplicemente rimanere in piedi al suo posto senza spostarsi in attesa dell’arrivo del sacerdote che porrà la particola sulla mano del fedele.

Magenta: sante messe, si è ricominciato. I vigili del fuoco hanno sanificato gli ambienti esterni alle chiese was last modified: by