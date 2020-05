Gli amministratori turbighesi dall’Unità d’Italia: il tempo del sindaco Marcoaurelio Vezzani

XVI – Siamo alla fine degli Anni Ottanta, il decennio ‘socialista’ per antonomasia, che aveva visto la presidenza del Consiglio conferita da Sandro Pertini a Bettino Craxi, ma qualche anno dopo sarebbe venuto giù tutta la ‘prima’ Repubblica, per lasciare posto alla seconda, nella quale la Magistratura assunse un ruolo ‘protagonista’ nella vita politica, dividendo a priori i ‘buoni’ dai ‘cattivi’. E non fu un cosa buona.

LE AMMINISTRATIVE “ANTICIPATE” DEL 28 MAGGIO 1989

La crisi che portò alle elezioni anticipate fu dovuta allo scontro tra le diverse correnti della Democrazia Cristiana. L’accordo post-elettorale prevedeva, oltre al Sindaco DC, tre assessori: la giovane promessa Roberto Lassini (il più votato), Umberto Gualdoni e Bruno Antonio Perrone. Il Psi avrebbe avuto il vicesindaco, Alesandro Ferrari e due assessori.

1 – VEZZANI Marcoaurelio, sindaco DC; 2 – FERRARI Alessandro, vicesindaco, socialista; 3 – LASSINI Roberto, DC; 4 – PERRONE Bruno, DC; 5 – LEONI Giuseppe, socialista; 6 – PENNICA Salvatore; 7 – GUALDONI Umberto (il suo posto in Consiglio sarebeb stato preso da Edoardo Stefani all’inizio del ’92); 8 – MACCHI Giampiero; 9 – PASTORI Graziella; 10 – RAMA Tiziana; 11 – ORLANDI Luciano; 12 – CAVENAGO Gianfranco; 13 – COLAFATO Raffaele; 14 – BARONCHELLI Terenzio; 15 – MINETTO Adriano al posto di Abati Amelia; 16 – FOTI Francesco; 17 – DELL’ACQUA Edoardo; 18 – DAL LAGO Gabriele; 19 – CRIPPA Bernardo Ezio; 20 – RICCARDI Fabio.

Era il tenpo in cui il Consiglio Comunale si discuteva della bozza di convenzione Enel e la definizione delle priorità delle opere di acompagnamento, discussioni che avrebbero portato ad indicare il rifacimento del sistema fognario. Il 6 giugno 1992 il sindaco Marcoaurelio Vezzani fu sfiduciato.

FOTO IN EVIDENZA: Il sindaco Marcoaurelio Vezzani inaugura a Parigi, insieme al Console italiano e le Mairie del 3° Arrondissement, la mostra Turbigo à Turbigo che riscoprì la memoria delle battaglie ottocentesche del 31 maggio 1800 e del 3-4 giugno 1859, che videro protagonista il territorio turbighese: SOTTO, il Sindaco accompagnato dal vice sindaco Alessandro Ferrari, all’inaugurazione della sede della Protezione Civile