TURBIGO – E’ successo oggi. Il Consiglio della Scuola dell’anno scolastico 2022-2023 ha promosso l’elezione della nuova rappresentante dell’Istituto Comprensivo ‘Don Milani’. Hanno ricevuto voti: Sofia Riva (80), Francesco Cossu (34) per cui la nuova Sindaca è Sofia. Consiglieri scolastici sono stati eletti, Alessandro Slavazza, Sabina Butt, Lorenzo Perrone, Nastaran Bageri, Josua Santa Cruz che documentano le diversità esistenti nella popolazione scolastica, dove la popolazione degli alunni stranieri ha raggiunto una percentuale significativa (nell’anno scolastico 2018-2019 gli alunni iscritti all’Istituto – infanzia, primaria, secondaria – erano 663 di cui 224 stranieri).

La nuova Sindaca dei ragazzi è Sofia Riva was last modified: by