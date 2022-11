In occasione della Mostra fotografica promossa dal Comune di Busto “Si combatteva qui! I luoghi delle Guerre Mondiali nelle immagini di Alessio Franconi”, ANPI Busto Arsizio, Raggruppamento Patrioti Alfredo Di Dio e Associazione Amici di Angioletto, con il patrocinio dello stesso Comune, propongono per mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20,30 al Teatro Fratello Sole la proiezione del film di Ermanno Olmi “Torneranno i prati”, ambientato sull’altopiano di Asiago durante la Prima Guerra Mondiale. – vedi locandina allegata.

Il film, con un linguaggio cinematografico estremamente essenziale quanto efficace, mostra la grande guerra quale è stata realmente per i soldati che hanno combattuto al fronte e nelle trincee.

La visione del film sarà preceduta da un breve inquadramento storico del Prof. Gianni Paganini.

L’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento dei posti.