In memoria dei deportati della ‘Comerio’

Il 5 maggio prossimo alle ore 11 a Busto Arsizio, in via Magenta, all’ingresso del Parco Comerio, avrà luogo la posa di sei pietre d’inciampo dedicate ai lavoratori della Ercole Comerio che furono deportati nel campo di sterminio di Mauthausen nel gennaio 1944.

Sarà un importante momento di memoria e di riflessione.

Nella serata dello stesso giorno, alle ore 21, è previsto al Teatro Dante di Castellanza, un evento socio culturale dal titolo “La protesta che portò alla deportazione”.

