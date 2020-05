Gli amministratori turbighesi dall’Unità d’Italia: il tempo del sindaco Gadda (1993-97)

XIX – La competizione elettorale del 21 novembre 1993 fu vinta dalla Lega Nord, guidata da Gian Mario Gadda, il movimento politico allora in auge, che prese forza dalla crisi dei partiti della prima Repubblica, massacrati da quell’azione politico-giudiziaria che è passata alla storia come ‘Tangentopoli’ che aveva lasciato il segno negativo anche a Turbigo.

La legge 25 marzo 1993, n. 81 portò all’elezione diretta del Sindaco che rese impossibile la sfiducia al Sindaco come era successo il 6 giugno 1992, senza che gli elettori fossero chiamati nuovamente alle urne. Non solo, ma gli assessori passarono da 6 a 4. E i consiglieri comunali da 20 divennero 16+1.

Furono gli anni della firma della convenzione Enel che portò nelle casse comunali un somma vicina ai 15 miliardi di vecchie lire, ma anche della questione depuratore comunale (o consortile?) e del conflitto con la S.T.S.; del Separatore rifiuti (iniziativa leghista che portò ad un referendum popolare); dell’inizio lavori alla Colonia elioterapica; del campo di calcio che finalmente aprì le porte ai giocatori, della Mewa che arrivò nel territorio turbighese con la benedizione di tutto il Consiglio Comunale

LE AMMINISTRATIVE ‘ANTICIPATE’ DEL 21 NOVEMBRE 1993

1 – GADDA Gianmario Fortunato, Lega Nord-Lega Lombarda, sindaco; 2 – MARZORATI Flavio; 3 – GHEZZI Maria Rita, Lega; 4 – FRASCATI Amedeo, Lega; 5 – BRUSA Alberto, Lega; 6 – MOZZON Valeriano, Lega; 7- CAROLI Luigi, Lega; 8 – PALLARO Bruno Giuseppe, Lega; 9 – BONALI Giancarlo, Lega; 10 – BONZA G. Carolina, Lega; 11 – RAMPONI Rosita, Lega; 12 – GUARALDO Claudio, Lega; 13 – ZANONI Faustino, Città Nuova; 14 – BOSSI Gianrico, Città Nuova,; 15 – MONTICELLI Teresio, Città Nuova; 16 – PASTORI Graziella, Alleanza e Solidarietà; 17 – COLAFATO Raffaele, Alleanza e Solidarietà.

Dopo pochi mesi Maria Rita Ghezzi si dimise da assessore ai Servizi Sociali e il suo posto nell’Amministrazione fu preso da Maria Rosa Garavaglia.

FOTO IN EVIDENZA Il Consiglio Comunale al tempo del sindaco Gadda; SOTTO, la protesta contro il separatore rifiuti