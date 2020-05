Gli amministratori turbighesi dall’Unità d’Italia: il tempo del sindaco Goi (1997-2001)

XIX – Quattro liste si presentarono alle elezioni. Quattro i candidati alla carica di sindaco: Laura Mira Bonomi per ‘Forze per Turbigo’ ottenne 1126 voti; Rosa Maria Garavaglia per la Lega Nord, 1134 voti; Francesco Goi per ‘Progetto Turbigo’ vinse con 1650 voti; Aimo Zanoni per ‘Città Nuova’ si fermò a 993 voti e una parte della lista civica confluì della ‘Casa delle Libertàì. L’Amministrazione Goi si sfaldò per conflitti interni al centrosinistra e ci si avviò a elezioni anticipate. Era la terza volta in un decennio che si ricorreva alla formula delle ‘elezioni anticipate’ che ben documenta quale fosse il clima politivo del tempo.

LE AMMINISTRATIVE DEL 16 NOVEMBRE 1997

Quattro liste si presentarono alle elezioni. Quattro i candidati alla carica di sindaco: Laura Mira Bonomi per “Forze per Turbigo” ottenne 1126 voti; Rosa Maria Garavaglia per la Lega Nord, 1134 voti; Francesco Goi per “Progetto Turbigo” vinse con 1650 voti; Aimo Zanoni per “Città Nuova” si fermò a 993 voti e una parte della lista civica confluì della Casa delle Libertà. L’Amministrazione Goi si sfaldò per conflitti interni al centrosinistra e ci si avviò a elezioni anticipate.

1 – GOI Francesco, Progetto Turbigo; 2 – CARBONE Francesco, vicesindaco; 3 – MENASPA’ Severino; 4 – CIPELLETTI Giuliano; 5 – ROMANO Pietro (attuale sindaco di Rho); 6 – D’ANGIOLILLO Paolo; 7 – NASAZZI Ferruccio Mario; 8 – MOTETTA Giampiero; 9 – PISTOCCO Franco; 10 – BONAZZI Monica; 11 -ARESI Andrea; 12 – SALA Stefano; 13 – GARAVAGLIA Rosa Maria Teresa, Lega Nord; 14 – FRASCATI Amedeo, Lega Nord; 15 – MIRA BONOMI Laura, Forze per Turbigo; 16 – GARAVAGLIA Christian, Forze per Turbigo; 17 – ZANONI Faustino, Città Nuova.

Durante la legislatura i consiglieri comunali della Lega Nord, Rosa Maria Garavaglia e Amedeo Frascati, lasciarono rispettivamente il posto il Consiglio a Patrizia Ferrario e Alberto Garavaglia. Anche Giampiero Motetta, per problemi di salute, lasciò il seggio in Consiglio Comunale a Antonella Bonetti.

Nel gennaio 2001 l’Amministrazione Goi entrò in crisi e cadde sull’approvazione del Bilancio. Fautori di questa iniziativa furono quattro consiglieri comunali della stessa coalizione di maggioranza: Francesco Carbone, Monica Bonazzi, Paolo D’Angiolillo, Andrea Aresi.

FOTO ‘Malpensa 2000’ scatenò la protesta delle Amministrazioni Comunali che, però, portò ad un nulla di fatto in quanto trattavasi di ‘interesse nazionale’. Diversamente la questione successiva della ‘Terza Pista’ che fu invece fermata per l’azione ferrea di alcune amministrazioni, in particolare di Nosate