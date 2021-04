In memoria della battaglia del 31 maggio 1800, dove Napoleone corse il rischio di essere ucciso

TURBIGO – Il 31 maggio 1800 il Primo Console, Napoleone Bonaparte, corse il rischio di essere ucciso a Turbigo. In tale scontro avvenuto sul suolo turbighese tra francesi e austriaci il paese fu messo a ferro e a fuoco. Per ricordare tale evento storico, ottenebrato dalla successiva battaglia di Marengo (avvenuta il 14 giugno 1800), l’Associazione Risorgimentale locale, in collaborazione coi Comuni di Turbigo e Galliate, ha inteso ricostruire in un quadro l’evento mutuandolo dalla documentazione dell’epoca e intitolandolo: “Passage de Tesin et prise de Turbigo par l’Armèe de Rèserve” guidata da Napoleone I.

Il 5 maggio 2021, alle ore 18.30 presso il Ponte del Naviglio, lungo l’Alzaia di Turbigo, verrà posizionato il quadro realizzato dall’artista Stefano Villa che mostra la fanteria francese – proveniente dal ponte sul Ticino – intenta a respingere l’ultima carica della cavalleria austriaca sul ponte del Naviglio Grande.

FOTO Il ‘croquisì del quadro che sarà posizionato il 5 maggio prossimo