Ogni secondo cambia tutto il mondo. E dopo cinque anni la politica locale si è capovolta: Fratelli d’Italia ha preso i voti che cinque anni fa erano della Lega, mentre Forza Italia ne ha perso un centinaio, ma è rimasta in piedi. Come il PD. Ecco i risultati:

– Fratelli dì’Italia: 955 (35,88), nelle elezioni del 2019 i voti furono 260;

– Partito Democratico: 512 (19,23), cinque anni fa i voti erano stati 579;

– Lega Salvini premier: 321 12,06), cinque anni fa erano dieci volte tanto, 1431;

– Forza Italia-Noi moderati-PPE: 249 (9,35), la volta scorsa erano 360;

– Alleanza-Verdi e Sinistra: 187 (7,02)

TURBIGO: EXPLOIT DI FRATELLI D’ITALIA, CINQUE ANNI FA ERA LA LEGA IN PRIMO PIANO was last modified: by