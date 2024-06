Alla Casa Famiglia “Don Giovanni Giuliani” pellegrinaggio a Caravaggio e la tradizionale festa dei compleanni del mese con i Residenti

SAN VITTORE OLONA – Alla Casa Famiglia “Don Giovanni Giuliani” di San Vittore Olona di Fondazione Mantovani sarà un mese di giugno ricco di proposte per far vivere appieno l’arrivo dell’estate a tutti i Residenti della struttura socio sanitaria. In particolare, la Direzione della Casa Famiglia, sotto la guida della Coordinatrice Giuliana Soldadino ha messo in agenda un’uscita molto speciale, in uno dei luoghi di fede per eccellenza della nostra regione: il Santuario della Madonna del Fonte di Caravaggio. L’uscita è prevista per il prossimo 25 Giugno con partenza alle 9,30.

Sarà senz’altro una giornata molto particolare per Residenti ed accompagnatori che potranno ammirare da vicino il Santuario Santa Maria del Fonte e vivere momenti di raccoglimento e preghiera. Accanto a questa iniziativa dal grande valore religioso ma anche storica e culturale, non di meno, l’appuntamento ormai fisso con la festa dei Compleanni, fissata per il prossimo giovedì 27 Giugno dalle 16 in avanti. Certamente di tutt’altra natura, ma in Casa Famiglia è ben chiara l’idea che occorre per nutrire lo spirito della Persona, sono necessarie sia occasioni di contemplazione più profonde come la gita a Caravaggio, ma anche momenti che fanno bene all’umore e scaldano ugualmente il cuore in modo più ‘leggero’.

“Si tratta di un’iniziativa dedicata a tutti i nostri Residenti – commenta la Coordinatrice Soldadino – e che ripetiamo ogni mese con grande piacere. Naturalmente con la bella stagione questo pomeriggio di festa diventa un’opportunità in più per portare tanto divertimento e una contagiosa dose di allegria all’interno della nostra Casa Famiglia che si conferma essere un luogo vivo e parte integrante della comunità e del territorio di San Vittore Olona”.