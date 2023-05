IL PREMIO ROSA CAMUNA 2023 A CARMEN COLOMBO GALLI, “UNA VITA PER GLI ALTRI”.

MILANO/SAN VITTORE OLONA – Carmen Colombo Galli “Una vita per gli altri”. Con questa motivazione la storica coordinatrice della Casa Famiglia di San Vittore Olona di Fondazione Mantovani, ha ricevuto ieri nel tardo pomeriggio, dalle mani del Presidente Attilio Fontana l’ambita onorificenza, all’interno della cornice dell’Auditorium Testori di Piazza Lombardia. L’iniziativa si inserisce nella due giorni di Festa di Regione Lombardia, giunta alla sua decima edizione.

Il Premio Rosa Camuna viene assegnato annualmente a persone, imprese, enti e associazioni che si sono distinti per impegno, operosità, creativi e ingegno. Tutte caratteristiche che si ritrovano in pieno nella figura di Carmen Colombo Galli.

“La sua straordinaria storia di impegno civile per la nostra comunità ed il nostro territorio sono un patrimonio importante che oggi trova il pieno riconoscimento anche dalle massime autorità pubbliche regionali. Per noi di Fondazione Mantovani– commenta Paolo Grazioli, Presidente di Fondazione Mantovani –è motivo di gratitudine, onore e orgoglio: la dr.ssa Carmen Galli è una donna che ha visto nell’attenzione al prossimo la vocazione della sua esistenza”.

Carmen Colombo Galli è stata uno dei primi Sindaci donna, nella sua San Vittore Olona, dove ha ricoperto l’incarico di Primo cittadino dal 1987 al 2004. Nel 1999 è stata nominata Difensore Civico Infanzia UNICEF; Fondatrice del Codice Rosa nel 2004 in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Legnanese è stata ed è attualmente Presidente di Associazioni Sportive in ambito Socio Sanitario. Ha ottenuto la Laurea Honoris Causa in Sociologia – Roma Univ. Prodeo.

Innumerevoli i riconoscimenti tra i quali, il Cavalierato della Repubblica Italiana nel 1992 e nel 2020 l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella

Quanto all’esperienza alla guida della Casa Famiglia di San Vittore Olona, è stata coordinatrice per oltre quindici anni (dal 2005 al 2021): un lungo impegno che ha visto la Casa Famiglia sempre più crescere e consolidarsi quale punto di riferimento per il territorio.

“Un lavoro che però continua: oggi la dr.ssa Colombo Galli è Ambasciatrice della Fondazione Mantovani, così da proseguire – conclude il Presidente Grazioli- quel lavoro di speranza, sensibilizzazione e crescita che da sempre guida le attività delle nostre Case Famiglia e che la nostra Ambasciatrice rappresenta in modo perfetto ed unico con la sua vita e le sue opere”.

LE MOTIVAZIONI:

“Ha svolto incarichi di alta responsabilità presso istituzioni pubbliche e private. Il suo contributo è stato fondamentale nella difesa dei diritti delle persone più fragili o svantaggiate e la sua azione è stata sempre guidata da grande onestà intellettuale e lungimiranza”

“UNA VITA PER GLI ALTRI”:

Carmen Galli, uno dei primi Sindaci donna nel nostro Paese, ha ricoperto questo incarico amministrativo nella sua San Vittore Olona dal 1987 al 2004.

Nel 1999 è stata nominata Difensore Civico Infanzia UNICEF; Fondatrice del Codice Rosa nel 2004 in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Legnanese è stata ed è attualmente Presidente di Associazioni Sportive in ambito Socio Sanitario.

Ottiene la Laurea Honoris Causa in Sociologia – Roma Università Prodeo.

Dal 2005 al 2021 è stata Responsabile della Casa Famiglia per Anziani della Fondazione Mantovani.

Nel 2006 ha ottenuto il Diploma di Croce al Merito “Associazione Nazionale Aeronautica” e in seguito è stata insignita di una benemerenza Croce alata “Associazione Nazionale Aeronautica”.

Per la sua sensibilità nei confronti dei giovani e del mondo della disabilità in particolare, sempre presente nei Campionati Italiani, Europei e Mondiali, comprese le Olimpiadi con i rappresentanti di atleti della Castoro Sport di Legnano, discipline della pallacanestro e ginnastica ritmica.

Nel 1992 ha ricevuto per le sue azioni di promozione sociale, il Cavalierato della Repubblica Italiana e nel 2020 l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana da Sergio Mattarella.

Fondatrice dei Lions a San Vittore Olona, per la sua dedizione alle singole persone e al servizio umanitario, nel 2013 e nel 2014 è stata insignita della massima onorificenza americana lionistica “Melvin Jones Fellow”.

Malgrado un incidente automobilistico devastante, di cui è stata vittima nel giugno scorso, grazie al sua forza di volontà e al suo amore per la vita, è tornata alle sue attività di sempre.

Attualmente riveste il ruolo di GST (Global Service Team) dei Lions, è Ambasciatrice della Fondazione Mantovani, prosegue il suo impegno in ambito socio sanitario.

Da sempre attenta alle vicende del suo territorio ha collaborato con diverse testate e radio locali, una passione per il mondo dell’informazione che l’ha portata a ottenere di recente anche l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti della Lombardia.