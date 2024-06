MXGP Teutschental

Ottavo appuntamento con il campionato del mondo di Motocross,siamo nella Germania del Nord in Sassonia nello storico tracciato di Teutschental

Anche stavolta le previsioni meteo fanno paura, ma vedremo realmente come andrà. In concomitanza a questo round le categorie in gara sono Europeo 250 al

suo quinto appuntamento, mentre per il mondiale femminile siamo al quarto Gp

E partiamo quindi dal femminile, quattro le Italiane in gara, ma andiamo con ordine. In gara 1 corsa sabato prova maiuscola della nostra Kiara Fontanesi che chiude seconda dietro alla Spagnola Guillen. Purtroppo fuori dalla zona punti le altre nostre ragazze ,Talucci ventiduesima, Franchi ventisettesima e Polato trentunesima.

Gara 2 corsa domenica mattina dopo una pioggia quasi incessante tutta notte, presenta il tracciato in condizioni difficili e pesanti e le ragazze sono le prime ad entrare. La Fontanesi ben assestata in seconda posizione a metà gara forza il ritmo per recuperare sulla prima, ma una scivolata le fa perdere diverse posizioni e alla fine concluderà gara 2 in ottava posizione, mentre Gaia Franchi con una gara tenace si ferma al ventunesimo posto, ad un passo dalla zona punti. Trentesima Cecilia Polato, ritirata Emanuela Talucci.

Passando alla prova di Europeo 250,sei gli Italiani al via.Gli occhi sono tutti puntati su Valerio Lata, dominatore delle prime 2 prove,e in difficoltà nelle ultime due.Da qui tenterà di recuperare la tabella rossa e i punti di svantaggio dal leader Valin.Gara 1 corsa al sabato vede il netto dominio di Valerio,gara aggressiva,senza errori e dominata quasi interamente.Grande Valerio!!!

A punti anche Andrea Rossi,quattordicesimo e Nicola Salvini diciannovesimo.

Gara 2 corsa domenica in tarda mattinata vede Valerio partire in quarta posizione,poi dopo poche tornate inizia a forzare il ritmo e uno ad uno passa tutti i suoi rivali,e chiude in prima posizione che ovviamente gli vale il successo assoluto,ma mentre siamo in attesa del podio inizia a girare notizia di un possibile reclamo contro Valerio per aver saltato con le bandiere gialle.Sarà lo stesso Valerio ad ammetterlo,e poco dopo trova il verdetto che vede Lata retrocesso di 10 posizioni,quindi risulta undicesimo e addirittura fuori dal podio per la somma delle due gare.Vince quindi gara2 e il Gp il Francese Valin che rafforza il ruolo di capo classifica.Altri Italiani a punti,tredicesimo Salvini e sedicesimo Scollo Maurizio.

Passiamo ora alla Mx2,categoria molto battagliata in virtù di giovani talenti molto veloci e solidi.

Il podio di entrambe le gare è risultato lo stesso,Vincitore assoluto con due primi posti il Belga Lucas Coenen,con due secondi posti nelle 2 manche l ‘Olandese De Wolf attuale leader di campionato.Terzo assoluto l’idolo locale Simon Langelfelder su Gas Gas.Il nostro Andrea Adamo conclude il Gp al quarto posto e non essendo una delle sue piste preferite,il risultato è anche accettabile.Il giovane e talentoso Zanchi conclude ottavo assoluto grazie a proprio due Ottavi posti.Bennati e Tuani purtroppo entrambe le gare fuori dalla zona punti.

Passando alla classe regina,la MxGp ha visto il ritorno alla vittoria dello Spagnolo Prado con due vittorie perentorie,Gajser ed Herlings completano il podio entrambi a pari punti ma

Con Gajser secondo in virtù del miglior piazzamento in gara2.

Prado con questo risultato recupera anche la tabella rossa di leader .Fuori dai giochi per un infortunio Febvre che con un doppio zero vede allontanarsi ogni speranza di restare in gioco x il campionato.

Crescendo di risultati per il nostro Guadagnini rientrante da infortunio che chiude decimo assoluto e fa ben sperare per i prossimi Gp entrando in forma piena.Dodicesimo assoluto e leggermente in calo Andrea Bonacorsi a causa di una caduta in gara 2 dove ha racimolato solo due punti.

A questo punto vorrei fare un plauso al numerosissimo pubblico che ha sostenuto in ogni modo e ad ogni tornata i loro idoli locali,senza farsi intimorire dai ripetuti temporali.Tributo speciale per il veterano Henri Jacobi alla sua ultima gara in MxGp che al termine di gara 1 si è portato”sotto la curva”dove ha ricevuto un ovazione da parte di tutto il pubblico,scena da brividi,ma dal bel sapore genuino come del resto il nostro sport

Bene da Teutschental è tutto,il week end prossimo si va a Kegums in Lettonia e poi si torna in Italia sullo storico circuito di Maggiora,da dove vi torneremo a raccontare questo avvincente campionato del mondo di Motocross.

Testo e foto Redbaz48