1720: L’ultima epidemia di peste in Europa

SCRIVE ANGELO PARATICO: Esattamente trecento anni fa l’intero continente europeo imboccò una nuova via, raggiungendo una sorta di culmine, al quale seguì una discesa. Nella lontana Cina, molto più forte e ricca di tutta l’Europa messa insieme, il potente e virtuoso imperatore Kangxi aveva solo tre anni da vivere, egli passava la gran parte del suo tempo a soffocare le congiure di palazzo ordite dai figli, che aveva generato con varie concubine. Tutti i suoi successori sul trono del dragone fecero regredire il Paese, sprofondandolo nella miseria e rendendolo una terra di facile conquista.

A Marsiglia, il 25 maggio 1720, scoppiò una nuova epidemia di peste, portata dal Levante. Questo accadde nonostante le misure messe in atto dalle autorità per contenerla e per mettere in quarantena tutte le navi in arrivo. Quella fu l’ultima grande epidemia di peste scoppiata in Europa. Fece centomila morti in due anni, cinquantamila solo a Marsiglia. Solo imponendo uno stretto contenimento le autorità riuscirono a contenerla. Attorno a Marsiglia si vedono ancora dei muri, conosciuti come i muri della peste, che erano ben guardati da soldati con ordini di sparare a vista contro chi tentava di superarli.

La Gran Bretagna non era ancora una potenza a livello mondiale, nel 1714 era morta la regina Anna e l’ascesa al trono alla casa di Hannover non aveva ancora portato benefici al Paese. Inoltre, il 21 aprile 1720 scoppiò la South Sea Bubble, ancor oggi studiata dagli esperti di economia come la madre di tutte le crisi finanziarie, causata da azioni inflazionate che improvvisamente si sgonfiarono, rovinando una gran quantità di risparmiatori e arricchendo pochi malfattori.

L’impero russo, retto dal lungimirante zar Pietro stava creando un nuovo equilibrio dei poteri. Il potere militare della Svezia veniva ridotto con il trattato di Friedericksborg del 1720 e la fine della grande guerra del nord, con la conferma dello Schleswig alla Danimarca, come nazione alla pari delle altre in Scandinavia. Questo trattato permise alle nazioni firmatarie di deporre le spade e alzare le vele delle proprie navi mercantili, entrando in diretta concorrenza con l’Olanda, che aveva occupato la ricchissima Indonesia. I ricchi mercati del Sud America e dell’estremo Oriente si erano aperti, Venezia e i paesi arabi non potevano più competere. La globalizzazione era incominciata, ed era inarrestabile.

Nel 1713 fu posto sul trono di Prussia il giovane Guglielmo Federico I che pose le basi per l’espansionismo germanico, successivamente sviluppato da suo figlio, Federico il Grande. Dopo di lui arrivarono Bismarck, il Kaiser Guglielmo e Hitler, seguendo quasi una linea retta.

Nel 1719 l’imperatore Carlo VI d’Austria firmò un trattato con re Giorgio I d’Inghilterra, solo trentasei anni dopo che i turchi avevano assediato Vienna, ma quel periodo era già stato dimenticato e la Polonia che li aveva aiutati era in piena decadenza. Nel 1715 era morto in Francia Re Luigi XIV e la successione cadde sul suo nipotino di quattro anni, invece che su Filippo V di Spagna, sposato alla parmigiana Elisabetta Farnese. Il Duca d’Orleans, reggente di Francia, invase brevemente la Spagna, poiché non intendeva mollare l’osso, e questo provocò l’ingiusto licenziamento del vero re di Spagna, lo straordinario cardinale Giulio Alberoni (1664-1752), il figlio di un povero giardiniere di Fiorenzuola D’Arda. La straordinaria carriera di quest’uomo, nonostante la sua messa da parte, dimostra più di ogni altra cosa che i tempi erano davvero mutati.

Angelo Paratico

FOTO la danza macabra di Clusone – come quella di Nosate – ricordanoa le epidemie di peste che hanno segnato i territori nei secoli. Per la verità, anche la recentissima pandemia coronavirus ha visto un ‘focolaio’ a Clusone che ha spento molte vite