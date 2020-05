Alleniamoci insieme: Sblocchiamo la cervicale

Bentornati nella rubrica #mobiliefelici

Oggi sperimentiamo ciò che un tessuto fasciale elastico, idratato e mobile può fare.

Il tessuto fasciale immaginalo come una rete che avvolge ogni parte del tuo corpo e va ad “appoggiarsi” sui tuoi muscoli, nervi, tendini ecc. E’ ciò che permette al tuo corpo di avere quella determinata forma ed è un tessuto molto comunicativo essendo ricco di recettori sensoriali e avendo collegamenti con i nostri nervi.

In questo breve video, andiamo a sciogliere le tensioni del tratto cervicale attraverso i nostri occhi! Cerchiamo di rendere i nostri occhi reattivi e funzionali.

Se hai gli occhiali, non toglierli, mi raccomando.

Quando potete fare questi movimenti? Ogni qualvolta sentite rigidità cervicale e tensione.

Ricordati che come sempre il mio obiettivo è farti muovere in maniera consapevole, funzionale e tutelando il tuo corpo.