Vota il tuo candidato Sindaco a Magenta (voto libero a tutti)

Manca ancora tanto tempo alle prossime elezioni amministrative in quel di Magenta.

Munib Ashfaq (LNI) ci tiene a precisare: “Abbiamo visto un sondaggio pubblicato sul gruppo Sei di Magenta se… al quale molti di noi non hanno potuto partecipare. Chi non ne era a conoscenza non facendo parte del gruppo, oppure chi era stato escluso dallo stesso per volere degli amministratori. Ci chiediamo, quindi, che valora possa avere”.

A La Nuova Italia è stato assegnato l’ultimo posto, ma questo li stimola a voler migliorare giorno dopo giorno. Non saranno monotematici, ce lo assicurano. “Ci occuperemo di tutti, in primis di chi è discriminato, ma come possiamo votare noi un sondaggio a cui non possiamo partecipare?”.

Rilanciamo, quindi, lo stesso sondaggio con gli stessi candidati sulla nostra pagina, ma libero a tutti come dovrebbe essere un sondaggio!

I candidati

sicuri per il 2022 saranno:

Chiara Calati

Enzo Salvaggio

Silvia Minardi

Munib Ashfaq