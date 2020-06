Chiudiamo il sondaggio dedicato al futuro Sindaco di Magenta

Premettiamo che è il sondaggio che ha ricevuto più voti dei 21 che abbiamo fatto. Ben 636 votanti.

Cosi divisi: in testa Munib Ashfaq conn 324 voti seguito da Enzo Salvaggio con 105, Silvia Minardi con 102 e infine sommando Luca Del Gobbo e Chiara Calati (il centro dx magentino) ci sono 105 voti, ne servono due per fare i voti di Salvaggio.

noi la pensiamo cosi:

1. A Magenta c’è una forza in città che conosciuta, si è fatta conoscere e si chiama Nuova Italia . Il suo leader si chiama Munib Ashfaq ha fatto della libertà di culto nella nostra città una sua battaglia. Non solo è generoso e attento agli ultimi. Per lui si pone il problema di saper allargare il consenso al di fuori della comunità dei nuovi cittadini di Magenta che ancora non votano ma che sono numerosi e motivati soprattutto in un contesto dove avvertono i loro diritti feriti dalle forze leghista dominanti nella giunta magentina

2. Silvia Minardi è conosciuta e ha una squadra ben motivata pronta a sostenerla. Sondaggi del genere vengono spesso veicolati nelle community di riferimento e la sua sembra riconoscerla come leader indiscusso

3. Il centro destra è in crisi soprattutto la compagine che di Luca Del Gobbo pare scontare l’aver voluto imporre la candidatura nel 2017 di Chiara Calati che tra i votanti in questo sondaggio non è stata per nulla apprezzata

4. Il Partito Democratico ha una persona che pare esser riconosciuta fra i cittadini, ha un segretario in grado di fare un’ottima comunicazione.

Ci scusiamo con la lega, e con Simone Gelli, l’abbiamo omesso, da candidato, perchè pensiamo che non sia mai possibile ripresentarlo ancora, visto la sua sconfitta contro Invernizzi, il ruolo di vice, sempre secondo noi, è il massimo che può ambire. E come chiusura aggiungiamo, neanche in Forza Italia vediamo un leader possibile. a meno che la forza politica berlusconiana, metta il giovane Samuele Acri sul bracere…