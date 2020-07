Magenta: Presentata la richiesta per lo spazio per la festa dell’Eid-al Adha dei mussulmani, si dovrà (ancora) ricorrere al Tar?

Noi speriamo di no, sarebbe assurdo ripetere l’errore dell’anno scorso, ci vuole solo un pò di buon senso.

Il testo della lettera che l’associazione Moschea Abu Bakar ha protocollato il 30 Giugno 2020:

Alla Cortese Attenzione del Sindaco della Città di Magenta

Oggetto:Richiesta Spazio per festa dell’Eid-al Adha (Festa del sacrificio)

Egregio Sig. Sindaco Chiara Calati, con la presente formuliamo richiesta di uno spazio pubblico, Coperto o all’aperto secondo le vostre disponibilità e preferenze, per festeggiare la ricorrenza dell’Eid Al-adha (festa del sacrificio) che si terrà il 31/07/2020 ,tale ricorrenza è la seconda per importanza per la comunità musulmana e rappresenta quindi un momento importante nella vita familiare e pubblica dei musulmani.La festa si svolge in modo laico con l’incontro per il tradizionale scambio di auguri e prevede al suo interno 15 minuti, al massimo, di preghiera, raccolta e intima senza che siano previsti canti che possano recare disturbo. il numero delle persone delle quali si prevede l’afflusso è di circa 300. Considerando che sarà un giorno lavorativo,il numero dei partecipanti potrebbe essere anche lievemente inferiore. La pesente richiesta viene fatta con largo anticipo affinchè l’amministrazione abbia il tempo di valutare le soluzioni logistiche possibili. A questo proposito si fa presente che sarebbe assolutamente idoneo uno spazio quale una piazza, ovunque si trovi all’interno della città, non avendo pretese che il raduno si svolga nel centro.Indichiamo i seguenti orari dalle 7:30 alle 09:30,confidiamo in una pronta risposta affermativa ribadendo che la festa dell’eid al-adha ha un alto valore morale, sociale, religioso e umano per le persone di religione musulmana e pertanto il suo accoglimento rappresenta una giusta e doverosa presa in consideraione delle esigenze della comunità musulamana di Magenta che ci onoriamo di rappresentare. Siamo disponibili, ove necessario, a dare ulteriori delucidazioni.

Sin d’ora l’associazione richiedente dichiara la propria collaborazione e disponibiltà ad attuare tutte le prescrizioni sanitarie che dovessero essere ripartite per lo svolgimento della manifestazione.

Per Associazione Moschea Abu Bakar

Il Presidente

Akhter Ayub

Magenta, 30/06/2020