Cuggiono: chiudiamo il sondaggio vince di poco Vener su Bienati (io me) ultimo Di Zinno

Scherziamo un pò, lo sappiamo che un sondaggio non dà la reale valutazione della situazione politica, ma li facciamo per testare il parere dei nostri lettori. Da parte mia, visto che nel sondaggio non vi è imbroglio, sono rimasto stupito del risultato che ho ottenuto.

Al primo posto il “falegname” Cristian Vener, benvoluto a Cuggiono. Quasi un pari merito tra Giovanni Cucchetti e il sindaco uscente Maria Teresa Perletti, io sinceramente pensavo a un numero maggiore di voti per Cucchetti, ne ero certo, ma forse ha ragione una mio collega che dice : “i fans di Cucchetti non leggono CAM“, ma un consiglio per Giovanni lo devo dare.. occorre pubblicizzarti di più… meno voli con i droni e più attenzione ai bisogni dei cuggionesi.

Ultimo, forse perchè è lontano, l’amico “Norvegese ” Marco di Zinno.

Non ho dimenticato il candidato di Agorà Massimo Mattiello (terzo), a cui faccio notare, anche da questa pagina, che un’alleanza con me, può essere utile a tutti e due, forse addirittura portarci alla vittoria, ma lo sappiamo, la politica alle volte è strana.

PS.. dovremmo saperlo oggi o domani, ma il candidato di FDI (guidata da Soldadino), sembrerebbe un certo Marco Maltagliati, non sarà Vener (che in caso di vittoria sarà Vice, ruolo che a lui piace molto) ma un giovane emergente, scelta che io non ritengo efficace, il mio è solo un consiglio.

RPS.. La Lega a Cuggiono sarà la grande assente …