Turbigo: Ciao Nicola “sa vedum da là”

Una notizia triste, di quelle improvvise, un whatsapp, Nicola Marzano è deceduto improvvisamente. Il pensiero và nell’immediato al dolore che stanno vivendo mia cugina Liliana e sua figlia Barbara, approfitto per dirgli che gli sono vicino e unito al loro dolore. Successivamente il pensiero è andato al pezzo di vita che io e Nicola abbiamo vissuto assieme.

Il 6 ottobre del 1978 mi distruggevo in un incidente, rimasi costretto a letto 43 giorni, i primi giorni furono terribili, dovevo essere curato giorno e notte, Nicola era li, passò diverse notti al mio capezzale. Ricordo gli anni turbolenti della mia adolescenza, Nicola era li, a calmierami e a dispensare suggerimenti. Ricordo le continue e reciproche prese in giro, era il nostro modo di volerci bene, far finta di denigrarsi a vicenda…

Nicola… mi hai solo preceduto, ci vediamo di là, sperando che ci sia veramente il paradiso, cosi ci prenderemo in giro ancora come una volta.

La morte improvvisa è sempre un trauma, non potersi dare l’ultimo saluto, l’ultima presa in giro, com’era nel nostro stile…

E… per quel che conta GRAZIE PER QUELLO CHE HAI FATTO PER ME!

La Cronaca:

Sabato pomeriggio dopo qualche lavoro fatto a casa e in giardino Nicola e Liliana hanno deciso di andare a fare la spesa all’MD di Galliate. Nicola decide di entrare in un vicino mercatino dell’usato, Liliana entra all’MD per la spesa.

“ero appena entrata, quando un uomo è entrato nel supermercato, gridando se c’era un medico presente, che nel mercatino dell’usato, c’era un signore che stava male – racconta la moglie Liliana – ho avuto come un presentimento che si trattasse di Nicola, sono corsa di là e lo visto a terra esanime“.

L’autoambulanza è arrivata subito, hanno tentato per 45 minuti di rianimare Nicola, ma putroppo non c’è stato più nulla da fare. Nicola è stato trasportato al Nosocomio di Novara, dove verrà fatta l’autopsia. Per l’ultimo viaggio di Nicola, per il momento la famiglia non può dire ancora nulla.

CIAO NICOLA!

Foto di copertina: Nicola, in un giorono felice, il matrimonio della figlia Barbara con Gian Luca