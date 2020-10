A.V.O. Magenta elegge la nuova presidente, alla guida ora è Valentina Bollini.

Riceviamo e pubblichiamo

Magenta, 20/10/2020

A.V.O. Magenta è un’associazione presente sul territorio da quasi venti anni con il proprio servizio di ascolto e vicinanza agli ammalati dell’Ospedale Fornaroli di Magenta e agli ospiti delle R.S.A. di Magenta, Arluno e Vittuone.

La missione dei volontari dell’Associazione è quello di dedicare gratuitamente del tempo per assicurare una presenza amichevole e offrendo calore umano, dialogo, svago e aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine. Il giorno 6 ottobre 2020 si è tenuta l’Assemblea dei Soci, occasione nella quale è stato eletto il nuovo direttivo dell’associazione. A Carla Riva Spinelli, che ha guidato l’associazione dal 2017 al 2020 e a cui sono andati i ringraziamenti dei soci, è succeduta Valentina Bollini.

Per l’Associazione si apre quindi una fase nuova legata sia al cambio di guida dei volontari sia alle limitazioni legate alla problematica COVID19, queste ultime infatti stanno condizionando l’operato del personale non sanitario di ospedali e R.S.A. impedendo la presenza fisica dei volontari. Alla luce di questo contesto, il volontariato AVO andrà quindi necessariamente ripensato e rivisto, sviluppando nuove modalità di azione per perseguire la missione di ascolto, supporto e aiuto ai più bisognosi, anche se con modalità differenti.

Questo cambiamento non spaventa l’Associazione e la nuova presidente, che lo considerano invece una sfida ambiziosa che potrà rappresentare un’occasione di rinascita e di innovazione per l’associazione stessa. Per gestire al meglio questo cambiamento, AVO Magenta si sta già impegnando a cercare collaborazione e il dialogo con altre associazioni di volontariato cittadine e con altri enti.

A.V.O. Magenta sarà quindi attiva sul territorio con proposte orientate a far conoscere l’associazione e per promuovere la partecipazione di nuovi volontari, per i quali saranno anche pianificati corsi-base e di formazione dedicati. Una prima iniziativa è stata la collaborazione con il “Cinema Teatro Nuovo” di Magenta che fino alla fine del mese di ottobre riprodurrà il video promozionale di A.V.O. durante i minuti che precedono la proiezione dei film.

Infine, Il giorno 24 ottobre si celebra la XXII “Giornata Nazionale” dell’Associazione A.V.O., Associazione Volontari Ospedalieri, nata nel 1975 ed estesa in tutta Italia per un totale di più oltre 22.000 volontari, e con una presenza importante anche tra le realtà del nostro volontariato cittadino.

www.federavo.it

avomagenta@alice.it