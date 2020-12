Buscate: Parte la campagna #IoComproaBuscate, Amministrazione e Commercianti sensibilizzano la popolazione

Parte la campagna #IoComproaBuscate, promossa dall’Amministrazione Comunale e sostenuta dalla Comunità dei Commercianti di Buscate. Lo scopo è quello di sensibilizzare la comunità buscatese al sostegno delle attività commerciali locali in questo periodo di profonda crisi.

L’idea dietro alla campagna è quella di comunità solidale e di aiuto reciproco, importantissimi in questo momento storico in cui l’emergenza sanitaria in atto sta portando anche ad una crisi economica devastante per le piccole attività e i piccoli commercianti.

Per ottenere il rimborso di una % delle spese sostenute, basterà fare acquisti in presso tutti i punti vendita di BUSCATE che espongono il materiale promo-pubblicitario della presente iniziativa. Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dei prodotti/servizi dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 05/12/2020 e il 31/12/2020.

Le richieste di rimborso dovranno essere inviate al Comune entro e non oltre il 15/01/2021. Sulla base della cifra spesa, dei 30.000 euro totali stanziati dal Comune, spetterà una quota come “cashback”, rimborso, proporzionale alla cifra totale spesa presso tutti i negozi aderenti. I rimborsi verranno effettuati con dei buoni spesa (la cifra minima rimborsabile sarà di 5€, max500€ per persona). Più acquisti si fanno più si ha la possibilità di ricevere premi: i dieci cittadini che avranno acquistato di più avranno diritto ad un ulteriore rimborso.

