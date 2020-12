Munib Ashfaq leader di La Nuova Italia precisa al Vice Sindaco di Magenta

Riceviamo e Pubblichiamo

Con grande stupore ieri ho sentito dire da Simone Gelli che il partito La Nuova Italia sarebbe pericoloso perché mescola politica e religione.

Simone Gelli non sa di cosa parla.

La Nuova Italia ha nel suo programma l’affermazione dei diritti fondamentali, ivi compresa la libertà religiosa , così come è sancito dalla Costituzione italiana.

Simone Gelli adesso vuol prendersela anche con la Costituzione? Capiamo benissimo che a lui i diritti delle minoranze non importano , ma questo è un suo problema . Lasci in pace però noi e la Costituzione italiana.

Difendere il diritto di manifestare il proprio credo, qualunque esso sia, non vuol dire fare commistione tra politica e religione , anzi significa affidare alla politica un ruolo alto e nobile.

A proposito di commistione tra politica e religione , Simone Gelli con le sue affermazioni ha preso le distanze dal suo capo Salvini? Infatti è proprio Salvini che ostenta simboli religiosi, prega e invoca pubblicamente, strumentalizzando proprio la religione. Forse dovrebbe rivolgere a lui le sue preoccupazioni. Gelli la smetta di trovare pretesti per la sua propaganda contro La Nuova Italia, impari a rispettare le minoranze, la dialettica politica e il pluralismo democratico non ammettono la manipolazione e la menzogna.

Munib Ashfaq