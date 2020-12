Valentina nella redazione di CAM presenta il romanzo ‘Delitto Valtellino’ (VIDEO)

Abbiamo ospitato, nella redazione di CAM Valentina Parmigiani.

Una scrittrice giornalista che, insieme al fratello Andrea, ha appena ultimato ‘Delitto Valtellino’, libro giallo tutto da leggere. Valentina vive a Magenta, ma conosce benissimo la stupenda Valtellina, tanto che il romanzo è ambientato in buon parte in quelle zone. ‘Delitto’ Valtellino’ è disponibile nelle migliori librerie, lo potete trovare presso La Memoria del Mondo oppure al Segnalibro, ma anche in librerie fuori città o su internet come preferite. Non vuole svelare la trama del romanzo perché altrimenti si rovinerebbe il gusto della lettura. Il romanzo è avvincente e ambientato a Lanzada, dove è stato commesso l’omicidio, ma anche a Milano.

“Abbiamo ambientato l’opera nei luoghi cari alla nostra infanzia – commenta Valentina – Raccontiamo una storia che, a noi per primi, sarebbe piaciuto leggere. La risposta del territorio, nonostante i problemi legati alla pandemia, è stata entusiasta e ci ha fatto molto piacere. Siamo contenti inoltre, che sia stato acquistato anche da librerie dislocate in tutto il territorio nazionale: lombarde, ma pure romane, venete, genovesi, toscane, emiliane, romagnole, valdostane”.

Ecco dalle parole di Valentina la presentazione del romanzo:

https://www.youtube.com/watch?v=8jCBEBqWZqc&feature=youtu.be