Teresio Garavaglia: “BPM vergogna, addebitate in un sol colpo tutte le rate dei mutui bancari sospesi causa Covid”

Delusi, mareggiati e arrabbiati. Teresio Garavaglia di Bernate Ticino parla di una situazione assurda che si è verificata per alcuni clienti del Banco BPM.

“È stata una beffa clamorosa – ha detto – alcuni mesi fa avevamo chiesto, causa Covid 19, la sospensione dei mutui bancari per sei mesi. Ebbene, come se nulla fosse la Banca BPM in un colpo solo ha addebitato tutte e sei le rate, senza posticiparle come era stato detto. Risultato: molti clienti sono rimasti insolventi. Un disagio pazzesco, è allucinante. Mi sono stancato di vedere questi giochetti capaci solo di rovinare la gente”.