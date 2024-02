E.AZZALIN”: FESTEGGIATI I 103 ANNI DELLA SIGNORA GIUSEPPINA LANTICINA

INVERUNO – E questa volta sono 100 + 3. Già, perchè per la Signora Giuseppina Lanticina il secolo di vita – un traguardo già di per sè storico – è stato largamente oltrepassato.

In Casa Famiglia a Inveruno, come da consuetudine, una volta al mese, si organizza la ‘festa dei compleanni’ è una menzione speciale per questo gennaio, da poco conclusosi, va alla Signora Giuseppina che il 31 del mese – l’ultimo dì della Merla – ha compiuto gli anni.

Originaria di Magenta, ora residente ad Inveruno, è ormai diventata una beniamina all’interno della Casa Famiglia gestita dal Gruppo Sodalitas.

Alla feste, come sempre hanno partecipato il Sindaco Sara Bettinelli insieme al Parroco Don Marco Zappa, oltre alla figlia Valeria Valisi, sempre molto presente accanto alla mamma, la cara nipote Ilaria e altri famigliari.

“Abbiamo appreso che la longevità è di famiglia in casa Lanticina, dove non è l’ unica ad aver toccato la soglia dei cent’anni – ha commentato sorridendo la coordinatrice della Casa Famiglia Daria Chiodini.

Accanto all’omaggio floreale il Primo cittadino ha voluto far indossare alla Signora Giuseppina la fascia tricolore da Sindaco. Così come accade già tre anni fa, la nostra ultracentenaria se l’è tenuta ben stretta.

“Tanto che – continua Daria Chiodini – non se la voleva più togliere. A dimostrazione di come il sorriso e la voglia di scherzare continui ad essere un tratto che caratterizza la nostra Residente”.

Ma questa voglia di vivere emerge anche nel suo aspetto sempre inappuntabile. “Giuseppina è davvero una lady – conclude la Coordinatrice dell’Azzalin – da buona ex sarta è sempre curata nell’aspetto, ma anche nei modi e nelle relazioni. Davvero un esempio per tutti noi”.

