Camion perde il carico e causa un grave Incidente a Trecate, “miracolato” un dipendente di una ditta di Boffalora

Un grosso camion che effettuava un trasporto eccezionale nei pressi di una rotonda, ha perso il carico di blocchi di cemento. Dalla direzione opposta arrivavano 2 auto e un furgone. Il furgone di proprietà di una ditta di Boffalora, è stato letteralmente distrutto dalle pesanti travi.

L’autista G. V. classe 1960, alla guida ha subito gravi ferite ad una gamba, e stato trasferito al nosocomio novarese, ma non è in pericolo di vita. Le altre 2 auto coinvolte, una appartiene a una scuola guida, a bordo c’era un’istruttore e una allieva che hanno riporato ferite leggere, l’altra è un suv con una donna a bordo che è fortunatamente rimasta illesa.

Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e ambulanze. La strada è stata completamente bloccata in entrambe le direzioni fino alla rimozione dell’intero carico.

Oggi sulla Ex SS11 è avvenuto un vero miracolo