Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina a Cuggiono e ha interessato la cascina San Francesco. Per cause ancora da chiarire si è sviluppato un rogo che ha interessato il deposito con le fiamme andate ad invadere il tetto. Sono giunti sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco con autopompa e botte dal distaccamento volontario di Inveruno, scala da Legnano, autopompa da Magenta e botte da Rho. Nel cascinale trovavano alloggio anche numerosi cavalli, ma per fortuna nessun animale ha riportato ferite. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per diverse ora al fine di completare le operazioni di messa in sicurezza.

Grosso incendio a Cuggiono: in fiamme cascina San Francesco was last modified: by