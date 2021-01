Cocaina in auto: 29enne arrestato a Mesero

Lo hanno sorpreso durante un controllo casuale all’altezza del semaforo di via Garibaldi a Mesero nella serata di lunedì. Alla vista dei militari l’uomo, un 29enne di nazionalità albanese residente ad Arconate, si è agitato insospettendo gli operatori che hanno approfondito i controlli. Sul posto è intervenuta un’altra pattuglia dei Carabinieri di Magenta, per operare la perquisizione dalla quale è emerso che l’automobilista nascondeva all’interno del suo veicolo 13 dosi di cocaina per un totale di circa 12 grammi. L’uomo è stato arrestato e verrà sottoposto a rito per direttissima.

