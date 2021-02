Corbetta: Gattile, le dichiarazioni di Comazzi (FI) e del Sindaco Ballarini

Riceviamo e pubblichiamo

COMAZZI: NO AD ABBATTIMENTO GATTILE CORBETTA. TUTELARE SALUTE DEI MICI

Milano, 3 febbraio 2021: “Il 28 febbraio il gattile di Corbetta rischia di essere demolito. Le strutture di servizio del gattile sono state classificate come abusive, come molte altre in tutta la Lombardia verso le quali non vedo la stessa attenzione. Abbattere il rifugio significa che 50 gatti resteranno senza riparo; 15 di loro sono in precarie condizioni di salute, come certificato dal veterinario: un trasferimento potrebbe essere fatale. Smantellare la struttura significa anche non poter più garantire cure e accoglienza per i gatti abbandonati. L’associazione ‘Amici dei mici’, che gestisce il rifugio, chiede soltanto un po’ di tempo per organizzarsi e trovare un altro luogo idoneo a ospitare l’oasi. Mi auguro che da parte del Sindaco di Corbetta ci sia la volontà politica di accogliere questa importante richiesta: la salute dei mici viene al primo posto, non possiamo correre il rischio di metterli in pericolo privandoli di un riparo.

Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Lombardia, commentando le notizie circa l’imminente demolizione del gattile di Corbetta.

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO MARCO BALLARINI

Mi trovo costretto ad intervenire pubblicamente, a causa di numerose dichiarazioni distorte e manipolate dall’emotività diffuse sulla situazione giudiziaria in cui versa l’Associazione Amici dei Mici di Corbetta. Preferisco parlare con i fatti, ad ogni modo chiarisco una volta per tutte la questione per evitare ancora incresciose e stucchevoli boutade, perché non si gioca sulla vita degli esseri viventi.

A differenza di molti, io sono sinceramente e umanamente solidale, così come tutta l’Amministrazione Comunale, con l’Associazione Amici dei Mici di Corbetta per la difficile situazione giudiziaria che si ritrovano a dover affrontare.

Da rappresentante delle leggi e delle istituzioni, non è mia intenzione né nei miei poteri intervenire su un’indagine svolta in una proprietà privata (privata, non comunale) e su cui Carabinieri Forestali e autorità competenti hanno lavorato a seguito di un esposto.

Nutro sempre massima fiducia nella Giustizia e auspico che la situazione possa risolversi nel pieno rispetto della legalità.

Detto questo, noi abbiamo un cuore e non abbiamo mai paura di esporci in prima persona, tant’è che la nostra è la prima Amministrazione che si sta davvero occupando di questa situazione drammatica, figlia di scelte irresponsabili e dannose fatte dal 2006 dalle precedenti Giunte Comunali.

E desidero mettere la parola fine su inutili e strumentali polemiche: le autorità che si stanno occupando degli abusi edilizi insistenti su proprietà privata stanno portando avanti le procedure e si stanno muovendo così come prescrive e prevede la legge, nella massima trasparenza. Perché la legge deve essere uguale per tutti.

Così come non è possibile e accettabile ottenere deroghe e proroghe sulla base di richieste di ottenimento di un’area pubblica e comunale senza gara pubblica. Sono davvero molte le associazioni di volontariato che si occupano dei nostri amici animali e tutte hanno gli stessi diritti.

Ma in qualità di Sindaco e come Amministrazione Comunale siamo ben consci della situazione emergenziale e, allo stesso tempo, lavoriamo da oltre un anno per tutelare e garantire il meglio per i felini di Corbetta, costruendo il primo rifugio comunale per gatti di tutto il territorio. Ora stiamo lavorando a un nuovo bando studiando nuovi criteri, con la volontà se possibile di contribuire come Comune in prima persona ai costi per la realizzazione dell’Oasi Felina.

Oltre a ciò, nel pieno rispetto dei ruoli della magistratura e del Comune, anticipo che è ferma volontà dell’Amministrazione Comunale il cercare di ottenere una proroga sui tempi della sanatoria per permettere ad Amici dei Mici di operare al meglio con la giusta serenità.

Noi non lasceremo soli i nostri amici animali, resteremo al fianco dei gatti orfani e randagi e daremo loro ed ai Volontari un’oasi di pace e serenità.

Purtroppo con rammarico devo constatare la realtà dei fatti, di un’associazione di volontariato encomiabile lasciata sola: la mia Amministrazione è l’unica che ha aiutato concretamente l’associazione in questi anni e Corbetta è l’unico comune che li ha sostenuti fino ad ora.

Noi siamo stati i primi a sostenere economicamente con decisione Amici dei Mici, e non a chiacchiere, quindi sorrido quando oggi molti si riscoprono sostenitori a parole, dicendo cosa dovrebbe fare il Sindaco di Corbetta e senza conoscere minimamente quali sono i poteri e i compiti di un Sindaco.

Ora Finalmente, e ripeto finalmente daremo una speranza nuova ai cuccioli dando loro un vero spazi degno di loro, un’Oasi Felina in piena regola.

E tutto questo, perché a Corbetta non lasciamo indietro nessuno!