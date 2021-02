Corbetta: Il Bosco Eremo Locatelli cerca cittadini attivi per l’Iniziativa “CULTURA DEL BOSCO”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Bosco Eremo Locatelli è una splendida e incantata realtà situata alle porte di Milano, dove querce, faggi e robinie fanno da padroni indiscussi fornendo un polmone di 6 ettari da vivere, valorizzare e proteggere giorno per giorno. Qui si ricrea una palette di colori diversi che caratterizza il peculiare territorio del parco del Ticino e del paese di Corbetta.

Il Bosco rappresenta da anni il rifugio e il punto di ritrovo per momenti conviviali per grandi e piccini. Siamo particolarmente orgogliose del processo di miglioramento che ha avuto il Bosco negli anni creando un legame tenace tra il nostro passato, la nostra identità e il nostro futuro che stiamo costruendo.

Una moderna “cultura del bosco” diventerebbe parte indispensabile di cittadinanza attiva e consapevole, uno strumento prezioso per stimolare un’azione efficace tra le persone che lo vivono e ne sfruttano le innumerevoli potenzialità. Per questo, nei mesi in cui il Bosco è “in letargo” e prima del suo rifiorire, abbiamo pensato di lanciare l’iniziativa “La Cultura del Bosco”: un’attività di gruppo che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio, una maggiore sensibilità all’ambiente e l’importanza, mai come ora, di una convivialità all’aria aperta, in sicurezza e dai sani princìpi. Il Bosco Eremo Locatelli per il mese di Febbraio apre le porte per questa iniziativa a tutti coloro che desiderano unire la passione per la natura, il bricolage e contribuire alla manutenzione delle aree verdi.

D’altronde si dice: mens sana in corpore sano !

Saremo felici di accoglierti al Bosco ogni Lunedi, Mercoledi, Venerdi e Sabato dalle 9:30 alle 16:30. Al tuo arrivo ci saranno Sara, Vittoria, Laura e Anny’ e le nostre bravissime cagnolone, pronte a scondinzolare appena ti vedranno. Consigliamo un abbigliamento caldo e scarponcini comodi, saremo felici di offrirti dei buonissimi caffè e del thè caldo, l’ideale è portare il pranzo al sacco che potrai scaldare con il microonde nella casetta. Per aderire all’iniziativa invia una mail a eventi@peoplesrl.com con oggetto “Cultura del Bosco” o chiama il 3483826154 o visita il nostro sito www.ilboscoeremolocatelli.com

Sei pronto a rifiorire con noi ?