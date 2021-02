Gianluca Comazzi visita il Gattile di Corbetta “Porterò la questione in Consiglio Regionale”

GIANLUCA COMAZZI VISITA IL GATTILE DI CORBETTA

Sopralluogo di Gianluca Comazzi (Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale) a Corbetta, nell’area che ospita il gattile gestito dall’associazione Amici dei mici. Nei prossimi giorni l’iniziativa verrà portata all’attenzione del Consiglio regionale tramite una mozione urgente. La visita ha avuto luogo questa mattina dalle 10.30 alle 13 circa.

Comazzi dichiara: “Oggi ho visitato personalmente il gattile di Corbetta per esprimere solidarietà ai tanti volontari e ai mici ospitati. Questa è Tigrotta, uno dei 50 gatti del gattile che rischia di essere abbattuto dalle ruspe a fine mese. Animali sbaraccati come dei pacchi, tra questi 15 hanno patologie gravi e per loro lo spostamento rischia di essere fatale. Si dice che il gattile sia abusivo, ma è curioso come questa particolare attenzione e ricerca della legalità non sia rivolta a ben più imponenti strutture abusive. La realtà è che ci si scaglia sempre contro i più deboli e chi non ha voce. Questi gatti sono stati salvati da abbandoni o ritirati per aiutare persone in difficoltà economica che non potevano più mantenere i loro animali, un servizio quindi pubblico essenziale. Ho dato mandato di eseguire un censimento di tutti gli immobili abusivi presenti nel Comune di Corbetta per capire se anche a loro è rivolta la stessa attenzione. Attiverò inoltre ATS veterinaria e presenterò una mozione urgente in Consiglio Regionale. Spero che il Sindaco di Corbetta voglia concedere una proroga di qualche mese affinché gli animali possano essere spostati senza che la loro salute venga compromessa. La politica non può fare da passa carte ma deve assumersi la responsabilità del bene pubblico. E io sarò sempre affianco dei più deboli e di chi non ha voce“.