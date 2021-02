Inveruno, obbligato a lavorare in ditta prima del prericovero per intervento ad alto rischio. La moglie: “Decisione inumana, vogliamo le scuse”

Dovrà essere sottoposto al pre ricovero in vista di un delicatissimo intervento, ma l’azienda per la quale lavora gli impone di lavorare in presenza fino a venerdì. Lui vive a Inveruno, ha 58 anni con l’85 per cento di invalidità ed è un cardiopatico portatore di defibrillatore. Il colpo più duro è arrivato con la scoperta di avere una ciste renala di Bosniak al terzo stadio. «Dal mese di ottobre dello scorso anno mio marito lavora in smart working – spiega la moglie – finché ha comunicato all’azienda che martedì prossimo si sarebbe assentato per il pre ricovero con necessità di rimanere a casa in isolamento per non correre il rischio di incontrare altre persone. Dall’azienda è arrivata, invece, la pretesa di entrare a lavorare in presenza fino a venerdì». L’isolamento per l’inverunese è stato raccomandato dagli stessi medici considerando il periodo. Se dalla ditta hanno assicurato che avrebbe avuto a disposizione un ufficio tutto per lui, senza entrare in contatto con altri dipendenti, il rischio è comunque elevato. «È sufficiente anche il solo uscire di casa per peggiorare le cose – aggiunge la moglie – Non riusciamo a capire il perché vogliano a tutti i costi la sua presenza in ditta per questi tre giorni quando lavora da ottobre in smart working». La donna spiega che anche i sindacati si stanno attivando a tutela del 58enne. Nella sua famiglia stanno vivendo tutti un momento terribile di angoscia ed è brutto doversi scontrare con la burocrazia di un’azienda che conosci da una vita e che non ti viene incontro. «La cosa peggiore – aggiunge la moglie – è che la comunicazione è pervenuta da un dipendente tramite un semplice messaggio. Quando ho chiamato questa persona mi sono sentita presa in giro. Ho chiamato in azienda, ma non ho ottenuto risposta e nessuno si è fatto sentire. Mio marito lavora in quella ditta da 38 anni e mezzo e un comportamento del genere è inspiegabile. Siamo delusi e amareggiati per come si sono comportanti. Dopo il pre ricovero dovrà subire un intervento importante in condizioni già deficitarie. Auspichiamo quanto meno delle scuse da parte dei titolari».

Inveruno, obbligato a lavorare in ditta prima del prericovero per intervento ad alto rischio. La moglie: "Decisione inumana, vogliamo le scuse"