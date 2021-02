Magenta, svolta per il cricket: il Comune autorizza all’uso del campo 3 dell’Ac Magenta

Buone notizie per il cricket. Dopo tanto tempo è finalmente arrivata l’autorizzazione da parte del comune di Magenta all’utilizzo del campo 3 dell’AC Magenta per gli allenamenti.

Lo ha reso noto il presidente della società del cricket Munib Ashfaq che ha parlato di successo dello sport nell’ambito di una vicenda che non ha né vincitori né vinti. “Se dovessi elogiare qualcuno ringrazierei, in primo luogo, tutta la squadra – ha commentato – dall’allenatore al capitano a tutti i giocatori. Mai una frase fuori luogo o offensiva è stata da loro pronunciata. Hanno avuto tanta pazienza fino ad arrivare al risultato finale”.

Ringraziamenti anche nei confronti di Gianni Cerri, lo storico presidente dell’AC Magenta e anche all’assessore allo Sport Luca Aloi con il quale non è mai mancato il dialogo. Adesso si guarda al futuro, come spiega a video il presidente Ashfaq che del Cricket è stato giocatore nella serie B Italiana.

Il sogno è quello di organizzare dei corsi per i più piccoli quando sarà possibile farlo. Per i bambini italiani che vorranno avvicinarsi a questo sport ancora poco conosciuto in Italia, ma praticato ai messimi livelli in paesi come il Pakistan, l’India, l’Inghilterra, il Sud Africa.

“Abbiamo più volte visto i bambini italiani afferrare la mazza e divertirsi durante le feste recenti – conclude – Lo sport potrebbe essere il veicolo che unisce”.