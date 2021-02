Corbetta: donna perde la vita in un incidente

È andata in arresto cardiaco a seguito delle ferite riportate nell’incidente di oggi sulla ex ss11 a Corbetta una donna di 73 anni portata in codice rosso al pronto soccorso del Fornaroli .

Ai medici purtroppo non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 15.30 tra la ex ss11 e via Ippolito Nievo.

I soccorritori della Croce Bianca di Magenta e l’equipe dell’eliambulanza di Como hanno avviato le manovre rianimatorie continuate fino all’arrivo al pronto soccorso. Ma ormai non c’era più nulla da fare. Sono in corso le indagini della polizia locale per chiarire la dinamica del sinistro.