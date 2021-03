Ciao Marco Lunedì l’ultimo tuo viaggio! Inveruno è con te… e raccolta con la tua famiglia nel dolore.

Proclamato il lutto cittadino in onore di Marco Selmo

il Vigile recentemente scomparso in un incidente stradale.

Il comunicato dell’Ammistrazione Inverunese per chi vuole accompagnare Marco nel suo ultimo viaggio:

Si pubblica l’Ordinanza Sindacale n.4/2021 con la quale si proclama il lutto cittadino per il giorno lunedì 15 marzo 2021 dalle ore 14 fino alla conclusione delle cerimonia funebre, giorno in cui si svolgereanno le esequie del dipendente comunale Agente di Polizia Locale Marco Selmo. ORDINANZA-SINDACALE-4-2021-PROCLAMAZIONE-LUTTO-CITTADINO I funerali del nostro Marco Selmo si svolgeranno in Inveruno lunedì 15 marzo, alle h 14.30, presso la Chiesa San Martino. Dopo la Santa Messa la salma proseguirà per il tempio crematorio. La recita del Santo Rosario si terrà lunedì alle h 14.00 presso la chiesa parrocchiale. Tutta la cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming al link:

https://www.necrologialtomilanese.it/necrologi/italia/mi/inveruno/necrologio-marco-selmo-45565?cid=49#.YEt7dCof748.whatsapp Il caro Marco riposa presso la casa funeraria “Giardino degli Angeli” in via Marconi 70. Al fine della corretta applicazione dei protocolli Covid saranno sempre presenti personale della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Si invita ad osservare puntualmente le loro indicazioni. Si invita altresì la cittadinanza ad usufruire della diretta streaming per seguire la cerimonia funebre.