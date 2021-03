Il cibo americano è sempre più apprezzato in Italia: i piatti che piacciono sempre di più

Quando si pensa al cibo americano, i salutisti tendono a storcere il naso, poiché viene spesso associato a piatti ricchi di grassi, poco indicati per un’alimentazione sana ed equilibrata.

Si tratta però di un falso mito, poiché i cibi statunitensi apportano nutrienti importanti all’organismo, se inseriti in un contesto alimentare equilibrato.

Inoltre hanno un gusto eccellente e capace di accontentare anche i palati più esigenti.

Anche la cucina si sta evolvendo in Italia, e diverse famiglie amano sperimentare varie tipologie di piatti.

Nei negozi fisici, che vendono pietanze etniche o americane, non sempre sono disponibili i prodotti desiderati.

Tra i portali online più apprezzati in Italia troviamo sicuramente American Food Shop, che mette a disposizione un vasto catalogo di cibi americani di ogni genere, a prezzi vantaggiosi.

In pieno stile yankee, il sito si presenta con un’interfaccia simpatica e intuitiva, dove navigare facilmente tra le varie sezioni, scegliendo tra cibi di ogni tipologia.

Un’intera sezione è dedicata alle bevande americane, dove acquistare la Coca-Cola, la Pepsi-Cola o la Fanta nelle più svariate versioni.

I più curiosi possono ad esempio gustare la briosa Coca-Cola Cherry, al gusto ciliegia, o la Pepsi Max Ginger, caratterizzata da un esotico tocco di zenzero.

Gli amanti della birra non resteranno delusi, infatti ci sono marchi famosi capaci di solleticare e soddisfare le papille gustative dei palati più esigenti.

Chi ama sperimentare nuovi sapori al primo mattino, può consultare l’area dedicata ai prodotti per colazione USA.

Caffè e cappuccino rappresentano la tipica colazione italiana, ma ogni tanto si può variare la propria alimentazione.

La colazione americana offre una proposta molto ampia, che comprende piatti dolci e salati. Burro di arachidi e creme spalmabili sono il condimento perfetto per uno spuntino USA, da consumare al mattino o durante il pomeriggio per un piccolo break.

Spostando l’attenzione sui cibi salati, l’offerta diventa ancora più ricca e variegata. C’è una proposta ampia e gustosa di patatine, da utilizzare per un party, un aperitivo o da sgranocchiare mentre si guarda un film in compagnia.

C’è poi una selezione ricchissima di snack salati, salse, condimenti e piatti già pronti per preparare una deliziosa cena americana con gli amici.

Il popolo yankee è ghiotto di dolciumi, ed infatti non mancano biscotti, caramelle, chewing gum e snack dolci per i più golosi.

Concentrandoci sull’aspetto salutare e nutrizionale, la celiachia, cioè l’intolleranza al glutine, è un problema che abbraccia tutte le cucine del mondo.

I celiaci possono quindi accedere ad una lunga lista di cibi senza glutine, che prestano un occhio di riguardo alle esigenze nutrizionali, senza rinunciare però al gusto.

Cioccolatini al latte, pop corn alle alette di pollo, torroncini con arachidi e senape gialla senza glutine sono alcuni dei prodotti che i celiaci possono gustare, senza alcun problema di intolleranza.