Gallera e Cantoni (FI) portano a Magenta l’niziativa “Mancati Ristori” (Video)

Il consigliere comunale Giuseppe Cantoni, nell’ambito dell’iniziativa “Mancati Ristori” ha organizzato degli incontri con le Associazioni di categoria, un piccolo tour informativo con Giulio Gallera, diviso in 3 tappe ha incontrato tutte le categorie Magentine. In primis alle 15 all’Unione Artigiani seguito poi dall’Unione commercianti Confcommercio, tappa in cui eravamo presenti e abbiamo realizzato il video che vi proponiamo, per finire poi al Cief presso la Piscina Comunale cosi facendo hanno incontrato e informato tutti, artigiani, commercianti e sportivi

Il nostro contributo video: