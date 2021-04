ANPI Inveruno/Cuggiono: LA RIVOLUZIONE BIELORUSSA – L’arte di protestare pacificamente

riceviamo e pubblichiamo

Questo il tema del primo dei tre incontri online pensati per commemorare in modo significativo il prossimo 25 aprile.

Storie contemporanee di dittatura e Resistenza che si stanno consumando silenziosamente sotto i nostri occhi. Vicende spesso ignorate solo perchè si compiono al di fuori dei nostri confini, ma non per questo meno drammatiche e dolorose per chi le sta vivendo.

Venerdi’ 16 aprile alle ore 21.00, sarà la volta della Bielorussia, ascolteremo in diretta la voce delle protagoniste di quella che è stata definita “La rivoluzione delle ciabatte“, donne coraggiose, capaci di trasformare la frustrazione della repressione in coraggio e speranza.

