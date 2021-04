Magenta: Infiltrazioni all’asilo Rodari di via Saffi, più volte sollecitato il Comune non interviene

Sono mesi che persiste il problema alla scuola dell’Infanzia Gianni Rodari di via Saffi a Magenta.

Nel mese di ottobre dello scorso anno sono alcuni pannelli si inzuppavano continuamente d’acqua causando un disagio enorme. Pannelli che poi sono stati tolti per questioni di sicurezza. Il problema è stato immediatamente segnalato al comune di Magenta che, ad oggi, non è intervenuto. E così le infiltrazioni d’acqua sono continuate in maniera persistente. Al punto che tre classi della scuola stanno utilizzando un solo bagno.

Quasi sessanta bambini e un solo bagno. I genitori dei bambini stanno pensando ad una raccolta firme da inoltrare al Comune affinché si decida ad intervenire. L’ultima segnalazione da parte della dirigenza scolastica è avvenuta soltanto pochi giorni fa, ma ancora nessuna risposta dall’Ufficio Tecnico di piazza Formenti. “Sui controsoffitti interverremo in tutte le scuole in base alle indagini tecniche effettuate – ha spiegato la Sindaca Chiara Calati, sollecitata da CAM – abbiamo ricevuto tutte le segnalazioni e, se il problema non è urgente, interverremo di conseguenza”.