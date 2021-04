Fulvio Odinolfi ha ringraziato le famiglie che hanno donato, in forma anonima, dei minifrigor al reparto cure palliative diretto dalla Dott.ssa Claudia Castiglioni. Collante dell’operazione ancora una volta la Fondazione degli Ospedali Onlus. Come si può vedere nel video allegato, Angelo Gazzaniga ha ringraziato Medici e Infermieri per il lavoro che svolgono. Un GRAZIE lo diciamo anche noi di CAM a chi con un piccolo dono, aiuta chi soffre in un momento difficile.

Il video: