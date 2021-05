Magenta, sosta selvaggia in via Pretorio: Polizia locale sanzione un veicolo che ostruisce il passo carraio

Intervento della polizia locale in via Pretorio a Magenta. Il possessore di una Suzuki Vitara ha parcheggiato ostruendo il passo carraio occupando altresì una parte del posteggio riservato ai diversamente abili.

Gli agenti hanno provveduto a sanzionare il veicolo per la somma di 43 euro. Complimenti alla Polizia locale di Magenta prontamente intervenuta nel giro di pochi minuti alla richiesta dei cittadini.

Purtroppo è la solita storia che si ripete. Il parcheggio selvaggio in via Pretorio è, ormai, una costante sotto gli occhi di tutti. Al conducente della Suzuki una multa da pagare che si sarebbe potuto benissimo risparmiare.

Nemmeno da poco se pensiamo che spenderà di più di un biglietto aereo andata e ritorno da Milano ad Atene!