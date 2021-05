Magenta: ottomila euro di danni per un furto da cento euro, i ladri distruggono le macchinette delle bevande al Fornaroli

Danni ingenti per prendere un centinaio di euro al massimo.

II ladri hanno colpito all’interno dell’ospedale Fornaroli di Magenta dove hanno distrutto le macchinette che distribuiscono bevande e snack. È accaduto in piena notte quando ignoti hanno spaccato il macchinario per arraffare i soldi.

La ditta proprietaria è la GeSA Vending. “Si tratta di macchinette di nuovo modello e si calcola, al momento, che i danni ammontino a circa ottomila euro”.

Da capire come abbiano fatti i ladri ad introdursi nell’ospedale. Facile pensare che si tratti di persone che si trovavano già all’interno del nosocomio. Abbiano raggiunto la zona degli uffici dell’amministrazione dove erano ubicate le macchinette e le abbiano spaccate.