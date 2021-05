Al concorso musicale “Scuole in Musica” premiata la scuola Baracca di Magenta

Riceviamo e Pubblichiamo

Nato nel 2016 il Concorso Nazionale “Scuole in Musica” – online edition – di Verona. è arrivato nelle edizioni in presenza a 5.200 partecipanti con 120 orchestre, nella versione online il concorso ha visto comunque un’importante adesione con tremila giovani musicisti provenienti da tutte le regioni italiane.

Alla quinta edizione del concorso una cinquantina di studenti delle sezioni musicali della scuola secondaria di primo grado “F. Baracca” erano tra questi e hanno portato a casa un premio.

Ottimi i piazzamenti ottenuti nelle rispettive categorie con dieci primi posti e tredici secondi piazzamenti tra i solisti e il settimino di chitarre. Nel mondo della scuola il Covid-19 ha fermato molti progetti e iniziative, ma non tutto.

“I musicisti hanno nel loro dna l’improvvisazione e la capacità di fare musica in qualsiasi condizione. La tecnologia per fortuna è stata dalla nostra parte e quello che prima si faceva in presenza ora lo si è fatto a distanza con esecuzioni registrate ed inviate. Soddisfazione per gli insegnanti e per i ragazzi che, nonostante la complessità di quest’anno scolastico, sono riusciti a esprimersi ottenendo eccellenti risultati” spiega Andrea Di Vincenzo, professore di chitarra, che insieme ai colleghi ha preparato i ragazzi per questa occasione. Tutte le classi di entrambe le sezioni musicali hanno partecipato e “tutti hanno dato il massimo, come ogni volta che c’è un’esibizione e da mettersi in gioco”.

“Esprimo il mio più entusiastico apprezzamento per i risultati raggiunti al concorso di Verona, considerando il complicato periodo. La musica si conferma valore aggiunto nella formazione dei ragazzi. Questo proponiamo nelle sezioni dedicate e sono felice di constatare che la passione dei docenti e l’impegno dei ragazzi trovi nelle diverse iniziative questa possibilità di espressione”, ha commentato Davide Basano, Dirigente Scolastico dell’ICS “Carlo Fontana”.

https://www.concorsoscuoleinmusica.it/