Magenta: la comunità islamica saluta Aslam Khan, ultime preghiere prima della partenza per il cimitero di Varese (video)

Un centinaio di persone si sono ritrovate questa mattina nell’area esterna all’obitorio dell’ospedale Fornaroli di Magenta per salutare il loro amico Mohammad Aslam Khan. Lo sfortunato 50enne nativo del Pakistan e residente a Magenta dove viveva all’ultimo piano di uno stabile di via Bellini.

Morto improvvisamente nel sonno sabato scorso, mentre era in quarantena perché positivo al covid. Alcune brevi preghiere e poi il trasferimento al cimitero di Varese, dove c’è un’area riservata per la sepoltura dei fedeli musulmani. “Oggi siamo tutti qui a salutare il nostro amico Aslam – ha detto Ayub Akhter, presidente dell’associazione Abu Bakar – Siamo costretti a seppellirlo lontano dalla città dove viveva perché a Magenta non c’è un’area riservata alla sepoltura dei fedeli musulmani. Per noi una grave mancanza che ci costringe a continuare a lottare per far valere i diritti di chi ha vissuto credendo e praticando una religione. Aslam era anche membro della nostra associazione e oggi per noi è un momento di grande commozione”.