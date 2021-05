Come il solitario del ragno calma la nostra mente – Spider solitario Card Games

Spider solitario Card Games ha un’incredibile interfaccia utente, una grafica eccellente ed effetti audio senza pretese. Trascina, tocca o, per il momento migliore, dai una spinta alle carte per mandarle sulla loro strada!

Spider solitario Gameplay:

Lo scopo fondamentale del gioco spider solitaire free è quello di eliminare tutte le carte dal tavolo, assemblando nel tableau prima di eliminarle. All’inizio, 54 carte sono gestite sul tableau in dieci mucchi, a faccia in giù a parte le carte in alto. I mucchi di scena funzionano intorno al rango, e i raggruppamenti in-suit possono essere spostati insieme. Le 50 carte rimaste possono essere gestite sul tableau dieci alla volta quando nessuno dei mucchi è vuoto.

Necessità/misure

Spazio: Moderato

Livello: Impegnativo/Facile (a seconda del numero di mazzi utilizzati)

Carte: Due mazzi standard da 52 carte

Giocatori: Uno

Come il solitario del ragno calma la nostra mente:

Il solitario è un gioco famoso e fornisce rilassamento, calma e tranquillizza il cervello perché ti mette in uno stato di riflessione leggera. Gli studi hanno dimostrato che entrare in uno stato tranquillo e riflessivo – come quello in cui ci si diletta mentre si gioca a Solitario – può migliorare la propria dinamica.

Caratteristiche di Spider solitaire:

★ 3 varianti del ragno – 1-suit, 2-suit, 4-suit (tradizionale)

★ Impostazioni personalizzate e schede dalle tue fotografie

★ Effetti audio sottili

★ Trascinare e rilasciare le carte o lanciarle!

★ Impostazione del blocco del paesaggio e della direzione dell’immagine

★ Interfaccia utente fantastica ed eccellente

★ Un assortimento di impatti di vivacità delle carte

★ Annullamento illimitato

★ Mostra/Nascondi la barra di stato dei movimenti e del tempo

★ Principi dettagliati del gioco Spider solitario e punteggio standard

★ Statistiche dettagliate per conoscere in generale il tuo record

Suggerimento per vincere la partita

Lo scopo del gioco è quello di costruire carte di disposizione decrescente dei semi dal Re all’Asso all’interno delle sezioni del tableau. Nel momento in cui tale disposizione è stata inquadrata, è naturalmente portata fuori in una delle 8 pile di fondazione. Nel momento in cui tutte le 104 carte sono state giocate alle fondamenta come otto pile separate da Re a Asso, la partita è vinta